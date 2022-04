Die Aufregung um den Wechselfehler in der Bundesliga hat sich noch nicht ganz gelegt, da steht Bayern München vor der nächsten großen Aufgabe. Beim FC Villarreal will sich der Rekordmeister im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine gute Ausgangsposition erspielen. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Im Parallelspiel empfängt der FC Chelsea Real Madrid.

Die Bayern spielen in der CL gegen den FC Villarreal (Foto: SID)

Der FC Augsburg hat nach dem souveränen Sieg am Sonntag über Wolfsburg die Chance, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Im Nachholspiel trifft der FCA um 18.30 Uhr auf den FSV Mainz 05. Die Partie des 26. Spieltags war nach einem Corona-Ausbruch bei den Mainzern verlegt worden.

48 Stunden nach der Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul sind die Basketballer des FC Bayern erneut in der Metropole am Bosporus gefordert. Die bereits für die Play-offs qualifizierten Münchner treffen ab 19.30 Uhr in ihrem vorletzten Gruppenspiel der EuroLeague auf Titelverteidiger Anadolu. Meister Alba Berlin, der keine Chance mehr auf die K.o.-Runde hat, empfängt ab 20.00 Uhr Panathinaikos Athen.

SID