Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den im Juni 2023 auslaufenden Vertrag mit Torhüter Yann Sommer verlängern. "Wir wollen auf jeden Fall mit Yann verlängern. Er ist in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor in unserer Mannschaft und wäre das auch für die Zukunft", sagte Sportdirektor Roland Virkus dem Kicker.

Gladbach möchte langfristig mit Yann Sommer planen (Foto: SID)

Der 33-Jährige spielt seit 2014 für den fünfmaligen deutschen Meister. Zuletzt präsentierte sich der Schweizer Nationaltorhüter in bärenstarker Form. "Dass wir ihn unbedingt halten wollen, das weiß Yann, das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt", sagte Virkus: "Gerade in einer Situation, in der für den Klub ein gewisser Umbruch ansteht, spielt Yann eine immens wichtige Rolle."

Nach dem Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wollen man "die Gespräche intensivieren", so Virkus.

SID