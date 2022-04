Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat leichte Entwarnung bei Mittelfeldspieler Djibril Sow gegeben. Der Schweizer erlitt im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) am Sonntag eine Kniezerrung. Ein Einsatz im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona sei "nicht ausgeschlossen", teilte die Hessen am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit.

Djibril Sow wurde im Spiel gegen Freiburg verletzt (Foto: SID)

Sow war gegen Freiburg nach einer guten halben Stunde verletzt ausgewechselt worden. Frankfurt tritt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zum Rückspiel in Barcelona im Camp Nou an. Das Hinspiel endete 1:1.

SID