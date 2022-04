Der Abstieg könnte schon am Sonntag perfekt sein, die SpVgg Greuther Fürth will sich allerdings unabhängig davon mit Anstand aus der Fußball-Bundesliga verabschieden. "Wir fahren nach Hoffenheim, um zu gewinnen und zu punkten, und genauso werden wir es auch angehen. Wir werden dieses Wochenende nicht abschenken", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Greuther Fürth will in Hoffenheim gewinnen (Foto: SID)

Die Fürther haben fünf Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Sollten von den drei vor ihnen liegenden Abstiegskandidaten Hertha BSC (17./26), Arminia Bielefeld (16./26) und VfB Stuttgart (15./27) zwei ihre Spiele gewinnen und das Kleeblatt in Hoffenheim verlieren, steht der Abstieg auch rechnerisch fest. Der Aufsteiger ist seit vier Spielen ohne Torerfolg.

SID