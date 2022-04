Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld am Ostersonntag (15.30 Uhr/DAZN) wie erwartet auf Verteidiger Lucas Hernandez und Flügelstürmer Kingsley Coman verzichten. Die beiden französischen Nationalspieler konnten wegen muskulären Problemen nicht am Abschlusstraining am Samstag teilnehmen, teilte der Tabellenführer mit. Bouna Sarr sei nach überstandenen Patellasehnenproblemen hingegen wieder eine Option für den Kader.

Coman (Foto) und Hernandez fallen aus (Foto: SID)

Länger fest standen die Ausfälle von Nationalspieler Niklas Süle (krank) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss).

SID