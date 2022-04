Nationaltorhüter Kevin Trapp wird dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der entscheidenden Saisonphase wohl wieder zur Verfügung stehen. Der 31-Jährige kehrte nach seiner Handverletzung am Mittwoch ins Training zurück und dürfte sowohl am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim als auch am darauffolgenden Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United einsatzbereit sein.

Kevin Trapp hat seine Handverletzung auskuriert (Foto: SID)

Trapp hatte in der Vorwoche im Spiel beim FC Barcelona (3:2) bei einem Elfmeter von Memphis Depay eine Bänderdehnung im Handgelenk erlitten und verpasste deshalb das anschließende Bundesligaspiel bei Union Berlin (0:2).

SID