Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will nicht Partygast der Meisterfeier vom FC Bayern München sein. "Ich würde gerne mal gewinnen in München. Wir haben nicht so eine gute Statistik da", sagte Manuel Akanji dem SID vor dem Klassiker in München - am Samstag ab 18:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - im Rahmen eines PR-Termins mit READY TO EAT.

Manuel Akanji (r.) will den Bayern ein Bein stellen (Foto: SID)

Für den Schweizer Nationalspieler wäre es aber auch "kein Weltuntergang, wenn wir dort verlieren und Bayern Meister wird". Angesichts von neun Punkten Rückstand sei die zehnte Bayern-Meisterschaft in Folge selbst bei einem Sieg "nur schwer zu ändern".

SID