Spielmacher Emil Forsberg will langfristig beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bleiben. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag und ich sehe mich nicht woanders", sagte der 30-Jährige am Donnerstag: "Wir wollen was Großes gewinnen hier." Forsberg spielt bereits seit 2015 in Leipzig und steht in dieser Saison mit dem Klub im DFB-Pokalfinale sowie im Halbfinale der Europa League.

Der Schwede Forsberg spielt seit 2015 für RB Leipzig (Foto: SID)

Nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale am vergangenen Mittwoch gegen Union Berlin, als Joker Forsberg in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer köpfte, spielt RB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Liga wieder gegen die Köpenicker. Auch diesmal könne der Matchplan sein, "Emil einzuwechseln und dann gewinnen", sagte Forsberg schmunzelnd: "Ich möchte gerne von Anfang an spielen, aber der Trainer entscheidet."

In der Bundesliga steht Leipzig mit 54 Zählern auf Champions-League-Rang drei und hat drei Punkte Vorsprung auf den fünftplatzierten SC Freiburg. Daher sei laut Forsberg der Finaleinzug gegen Union bereits wieder abgehakt: "Samstag wird ein neues, ein wichtiges Spiel. Da liegt unser Fokus. Wir wollen wieder gewinnen, ein gutes Spiel machen und in Richtung Champions League gehen."

SID