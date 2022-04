Trainer-Ikone Ottmar Hitzfeld hat Julian Nagelsmann verteidigt. Die Kritik am jungen Coach von Bayern München sei "fehl am Platz. Man kann nicht alle Spiele gewinnen. Er macht aus meiner Sicht einen tollen Job und hat eine tolle Persönlichkeit. Er ist der richtige Trainer für diese Mannschaft", sagte Hitzfeld (73) bei Sky.

Ottmar Hitzfeld verteidigt Bayerns Trainer Nagelsmann (Foto: SID)

Beim Bundesligaklassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen seinen Ex-Klubs Bayern und Borussia Dortmund sieht Hitzfeld den Rekordmeister "immer noch als Favorit. Die Bayern haben eine hervorragende Mannschaft und sie haben großartige Transfers getätigt". Der BVB könne aber "in diesem Spiel viel an Mentalität, Sympathie und Prestige gewinnen".

Im Abstiegskampf der Liga wird der frühere Münchner Meistercoach ab sofort auch die Spiele von Arminia Bielefeld "mit großem Interesse" verfolgen. Bei den Ostwestfalen gehört der langjährige Hitzfeld-Assistent Michael Henke nach der Entlassung von Frank Kramer zum Trainerteam.

Er habe, so Hitzfeld, "Michael viel zu verdanken. Er ist mein Freund, er war immer loyal und top vorbereitet. Michael hat großes Fachwissen, er kennt die Bundesliga sehr gut, er pflegt die zwischenmenschlichen Beziehungen zu den Spielern und ist ein Teamplayer". Für Bielefeld werde es zwar "schwierig, den Klassenerhalt zu schaffen, aber die Chancen sind da".

SID