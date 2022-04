Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Saisonfinale auf Rechtsverteidiger Pascal Stenzel verzichten. Wie der Klub am Montag mitteilte, hat der 26-Jährige im Kellerkrimi am Sonntag bei Hertha BSC (0:2) einen kleinen Abriss der Bauchmuskulatur am Beckenkamm erlitten und fällt "voraussichtlich" für die restliche Spielzeit aus.

Stuttgart muss im Ligaendspurt auf Stenzel verzichten (Foto: SID)

Stenzel war in Berlin nach 24 Minuten angeschlagen ausgewechselt worden. Drei Spieltage vor Saisonende befindet sich der VfB auf dem Relegationsrang in akuter Abstiegsgefahr, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Schwaben den VfL Wolfsburg.

SID