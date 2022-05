Nach dem heroischen und historischen Erfolg bei Eintracht Frankfurt, nach 42 Jahren mal wieder in ein Europacup-Finale eingezogen zu sein, folgte tags darauf die ernüchternde Hiobsbotschaft: die Elf von Chefcoach Oliver Glasner muss im Saisonfinish und auch Europaleague-Finale (gegen Glasgow Rangers) auf Abwehrchef Martin Hinteregger verzichten. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler verletzte sich im Rückspiel des EL-Halbfinales am Donnerstagabend gegen West Ham United (1:0) nach wenigen Minuten am Oberschenkel und kann nach Vereinsangaben vom Freitag in den verbleibenden drei Pflichtpartien nicht mehr eingreifen.

Der 67-fache ÖFB-Teamspieler war erst Anfang der Woche krankheitsbedingt ausgefallen, wollte das Rückspiel gegen West Ham United aber unbedingt absolvieren. Doch der Donnerstagabend endete für den kantigen Kärntner vor 48.500 lautstarken Zuschauern bereits nach vier Spielminuten.

Der 29-jährige Ex-Salzburger verletzte sich nach einem intensiven Laufduell mit West-Ham-Stürmer Michail Antonio am rechten Oberschenkel. „Es war unglaublich bitter, so früh zu wechseln“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner.

🏥ℹ️

Martin Hinteregger hat bei der gestrigen Partie eine Oberschenkelverletzung erlitten. Unsere Nummer 13 fällt damit für den Rest der Saison aus 😓



Gute Besserung, Hinti! 🙏#SGE #SGEWHU pic.twitter.com/k0cubSqw9Y — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 6, 2022

Sowohl in der deutschen Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit dem österreichischen Coach Adi Hütter diesen Sonntag (Ankick: 15:30 Uhr) als auch am 14. Mai in Mainz wird Hinteregger damit fehlen. Am bittersten ist der Ausfall aber im Europa-League-Endspiel gegen die Glasgow Rangers, das am 18. Mai in Sevilla stattfindet. Erster Ersatzkandidat ist Almamy Toure, der auch am Donnerstag für Hinteregger gekommen war.

Glasner erklärte, dass Hinteregger dennoch eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielen wird: „Martin wird bei uns bis zum Finale einen wichtigen Part einnehmen, auch wenn er nicht spielen kann. Er nimmt sich in der Kabine immer mal einen Spieler zur Seite und gibt ihnen Ratschläge.“

