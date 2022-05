Der Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Der 20 Jahre alte Offensivspieler absolvierte nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Medien am Dienstag seinen Medizincheck und wurde am Nachmittag auf dem BVB-Trainingsgelände gesichtet. Demgegenüber gewinnt der Transfer eines Ex-Salzburger - Erling Haaland - vom BVB zu Manchester City bereits an Konturen, wie die "Citizens" bereits via Twitter verkünden.

Der Wechsel von Adeyemi (r.) zum BVB ist fast perfekt (Foto: SID)

Adeyemi soll eine Sockelablöse von etwa 30 Millionen Euro kosten.

Und beim achtmaligen deutschen Meister Erling Haaland ersetzen, der vor einem Wechsel zu Manchester City steht.

Was die "Citizens" bereits via Twitter bestätigten.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.