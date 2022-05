VfB Stuttgart mit Sondertrikot im Abstiegskampf

Foto: VfB Stuttgart /VfB Stuttgart/VfB Stuttgart/DENNIS KUPFER

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit einem Sondertrikot als Glücksbringer in das Abstiegsfinale gegen den 1. FC Köln. Die Schwaben streifen sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Meistertrikot der Saison 1991/92 über, um den direkten Klassenerhalt doch noch zu schaffen - oder zumindest den Relegationsplatz final abzusichern.

"Das Trikot knüpft an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag beflügeln und Glück bringen soll", sagte Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB. Das Jersey vereint dabei die wichtigsten Merkmale der VfB-Trikots der historischen Saison vor 30 Jahren.

© 2022 SID