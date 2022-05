Für ÖFB-Teamspieler Louis Schaub, 29 Einsätze für "Rot-Weiß-Rot" (8 Tore), ist das "Kölner Kapitel" mit Saisonende vorbei. Wie der Chefcoach des deutschen Bundesliga-Siebten 1. FC Köln - Steffen Baumgart - dem "Kölner Express" mitteilte, wurde dem 27-jährigen Linksbeiner und ehemaligen Kicker vom SK Rapid Wien beim Geißbock-Klub kein neuer Vertrag angeboten.

Die Wege zwischen Steffen Baumgart (li.), Chefcoach vom 1. FC Köln, und Louis Schaub trennen sich mit Saisonende.

Louis Schaub wird den 1. FC Köln ebenso im Sommer verlassen wie Jannes Horn und Tomas Ostrak. Schaub, der im osthessischen Fulda geboren wurde und dessen Vater Fred Schaub Siegtorschütze beim letzten europäischen Triumph von Eintracht Frankfurt war (1980 beim UEFA-Cup-Gewinn gegen Borussia Mönchengladbach, als bei den Frankfurtern auch Libero-Legende Bruno Pezzey mitwirkte), kam vor vier Jahren zum "Effzeh".

Und zwar in 2018 für kolportierte 3,5 Millionen Euro vom SK Rapid Wien von der einen Domstadt in die andere. Seine Jugendvereine FC Admira Wacker Mödling (9/2001-9/2007) und SK Rapid Wien (9/2007-6/2011). Bei den Hütteldorfern schaffte der offensive Mittelfeldspieler auch 2012 den Sprung in die Profimannschaft.

Beim 1. FC Köln absolvierte Louis Schaub 69 Einsätze - 30 davon in der aktuellen Spielzeit. 2020 wurde er für die Rückrunde in die 2. deutsche Bundesliga an den Hamburger SV verliehen, die vergangene Saison verbrachte Schaub als Leih-Spieler bei dem Schweizer Erstligisten FC Luzern.

Man darf gespannt sein, wo ihn nun der weitere Fußball-Weg hinführt.

Löst Österreich-Trio mit 1. FC Köln final noch Europaleague-Ticket?

Auch was am morgigen letzten Spieltag den 1. FC Köln betrifft, der im Vorjahr gerade noch über die Relegation "Last Minute" den Klassenerhalt gegen den damals Zweitliga-Dritten Holstein Kiel schaffte und morgen beim VfB Stuttgart (mit Sasa Kalaidjzic) noch die Chance hat, um sich sensationell für die Europaleague zu qualifizieren.

Das Conference-League-Ticket hat die Elf um die Österreicher und Ex-Rapidler Schaub, Kainz und Ljubicic bereits gelöst. Derzeit liegt der Tabellensiebte zwei Zähler hinter dem Sechsten Union Berlin, der zeitgleich am Samstag - ab 15:30 Uhr alle Spiele auch im Ligaportal-Liveticker - gegen Aufsteiger VfL Bochum spielt.

Fotocredit: IMAGO/Herbert_Bucco