Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo sieht den VfB - mit ÖFB-Stürmer Saša Kalajdžić - für das spannende Abstiegsfinale in der Fußball-Bundesliga gewappnet. "In München haben wir gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können. Wir wollen alles dafür tun und alles raushauen, um unsere Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Die Jungs sind heiß", sagte Matarazzo vor der Partie gegen den 1. FC Köln - am Samstag ab 15:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Pellegrino Matarazzo ist bereit für das Abstiegsfinale

Foto: AFP/SID/UWE KRAFT

Nur mit einem Sieg kann der VfB noch die Relegation vermeiden. Allerdings müsste in diesem Fall Konkurrent Hertha BSC in Dortmund verlieren. Er werde das Ergebnis der Berliner "sicher mitbekommen. Jemand erzählt es immer auf der Bank", so der VfB-Coach, "aber darauf liegt nicht unser Fokus. Wir schauen nur auf uns und unsere Leistung."

Besondere Anspannung verspüren die Schwaben, die auf Philipp Förster (Magen-Darm-Probleme) verzichten müssen, vor dem letzten Spieltag angeblich nicht. "Man spürt Druck über Wochen, es ist vor diesem Spiel kein anderer Druck", betonte Matarazzo, dessen Team sich durch ein überraschendes 2:2 beim FC Bayern erst die Chance erarbeitet hat.

Dies sei, ergänzte Matarazzo, "eine Riesen-Motivation. Wir haben viele Rückschläge erlebt in dieser Saison, wir haben es selbst in der Hand, unsere Saisonziele zu schaffen." Leistung und Ergebnis von München seien "energetisierend".

© 2022 SID