SCR Altach, SV Grödig, FC Red Bull Salzburg, Young Boys Bern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach: so die sechs Fußball-Stationen vom Österreicher Adi Hütter in den vergangenen 13 Jahren. Nach seinem "einvernehmlichen" Abschied bei den Gladbachern am Wochenende zählt der 52-jährige Vorarlberger, geboren in Hohenems, laut der Bild zum Kandidaten-Kreis beim Bundesliga-16. Hertha BSC Berlin als Nachfolger von Felix Magath, der sein Engagement nach dem Relegations-Duell mit dem Zweitliga-Dritten Hamburger SV beenden wird.

Lippenlesen: "Komme nur unter einer Bedingung...wenn Hertha BSC Berlin in der Bundesliga bleibt...!" Kennen sich aus der dreijährigen, gemeinsamen Zeit bei Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic (li.) und Adi Hütter.

Für 7,5 Mio. vergangenen Sommer von Frankfurt nach Gladbach

Bestens bekannt ist Adi Hütter dem Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC Berlin: Fredi Bobic. Beide wirkten bereits in den drei Jahren von 2018 bis 2021 erfolgreich bei Eintracht Frankfurt in der Deutschen Bundesliga. Für kolportierte 7,5 Mio. kaufte Borussia Mönchengladbach dann im vergangenen Sommer den Vorarlberger aus seinem Vertrag bei den Südhessen raus.

Voraussetzung für einen Wechsel vom Rheinland in die deutsche Bundeshauptstadt zur "Alten Dame" sei jedoch der Klassenerhalt von Hertha BSC Berlin.

Die Relegationsspiele der Berliner gegen Magaths-Ex-Klub HSV finden am Donnerstag, 19. Mai - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und Montag, 23. Mai - ebenfalls ab 20:30 Uhr im Ligaportal- LIVETICKER - statt.

Auch Schwarz & Breitenreiter Kandidaten bei "Alter Dame"

Weitere Trainer-Kandidaten sind bei der Hertha laut der Bild der ehemalige FSV Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz (Dynamo Moskau), früherer Zimmerkollege von BVB-Coach Marco Rose zu Mainzer Zeiten, und Andre Breitenreiter (FC Zürich).

