Im Vorjahr gerade noch in der Relegation gegen Holstein Kiel den Bundesliga-Abstieg vermieden, ließ der 1. FC Köln eine Fabel-Saison folgen...verbesserte sich um 13 (!) Plätze und qualifizierte sich mit Rang 7 für die Conferenceleague. Erfolgsmacher: Neo-Coach Steffen Baumgart (Foto), der zum Geißbock-Klub passt wie der Dom zu Köln. "Liebe auf den 1. Blick"! Dass der 50-jährige Rostocker auch sonst zum selbsternannten "Karnevals-Klub" passt...beweist ein sensationeller Saisonrückblick, bei dem Baumgart, Modeste und Co. samt ÖFB- und Ex-Rapid-Trio Kainz, Schaub & Dejan Ljubicic in neue Rollen schlüpfte - sehen Sie selbst.



Mit einem ungewöhnlichen Video blickt der 1. FC Köln auf die Saison 2021/2022 zurück. Nahezu die gesamte Mannschaft ist dort in neuen Rollen zu sehen.

Dabei hervorstechend: Trainer Steffen Baumgart als Platzwart auf dem Campingplatz mit Unterhemd, Jogginghose und dicker Zigarre. "Aufräumen und die Plätze neu vergeben ist auf jedem Campingplatz gleich, egal ob in Paderborn oder Köln", sinniert der 50-jährige Rostocker.

Grazer und Ex-Rapidler Florian Kainz mit Schmäh und neuer Haarpracht

20-Tore-Stürmer Anthony Modeste als Taxifahrer, der österreichische Teamspieler Florian Kainz als Kiosk-Betreiber usw.!

