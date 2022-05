Linton Maina wechselt zur neuen Saison zum 1. FC Köln

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Linton Maina vom Zweitligisten Hannover 96 verpflichtet. Der 22 Jahre alte Außenspieler kommt ablösefrei und hat in Köln einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit, Maina war bereits am vergangenen Wochenende bei Hannovers 3:2-Erfolg gegen den FC Ingolstadt verabschiedet worden.

"Linton ist ein sehr schneller Spieler, der in die Tiefe geht und stark im Eins-gegen-eins ist. Damit bringt er wichtige zusätzliche Offensiv-Elemente in unser Spiel", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller.

Maina gab an, dass ihn insbesondere die Zusammenarbeit mit Trainer Steffen Baumgart reize. "Mir gefällt die Idee von Steffen Baumgart, Fußball zu spielen", sagte er: "Da habe ich richtig Bock drauf und freue mich, wenn es endlich losgeht."

