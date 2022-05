Die Formel 1 ist in Barcelona zu Gast

Foto: AFP/SID/CHANDAN KHANNA

Die Pfalz fiebert der Relegation entgegen: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt im Hinspiel um 20.30 Uhr Dynamo Dresden, es geht um einen Platz in der 2. Bundesliga. Der einstige Meister hatte den sicher geglaubten Aufstieg mit drei Niederlagen am Saisonende fahrlässig verspielt. Das Rückspiel findet am Dienstag in Dresden statt.

Im fünften Vorrundenspiel bei der WM in Finnland trifft Deutschland ab 15.20 Uhr auf Außenseiter Italien. Ein Sieg ist Pflicht, um sich für das Viertelfinale in Stellung zu bringen. Zum Abschluss der Gruppenphase warten am Sonntag und Dienstag Kasachstan und die Schweiz.

Auftakt zum 6. WM-Lauf der Motorsport-Königsklasse in Spanien: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geht das Duell um die Spitze zwischen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und Herausforderer Charles Leclerc im Ferrari weiter. Am Freitag stehen um 14.00 und 17.00 Uhr die freien Trainings auf dem Programm.

© 2022 SID