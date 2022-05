Alex Meier übernimmt Co-Trainerposten bei der Eintracht

Foto: FIRO/FIRO/SID

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt macht die Vereinsikone Alexander Meier in der kommenden Spielzeit zum Co-Trainer der U21. Der einstige Topstürmer soll zudem als Individualtrainer für den Angriffsnachwuchs fungieren, dies teilte der Verein am Dienstag mit.

Meier war bislang als Assistenzcoach der U17 tätig, in der wieder ins Leben gerufenen U21 soll er in den kommenden drei Jahren Cheftrainer Kristjan Glibo in der Hessenliga unterstützen.

© 2022 SID