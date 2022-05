Beim Oberösterreich-Empfang Samstag am Flughafen Linz wollte sich Oliver Glasner auf Nachfrage nicht zur Zukunft seines Abwehrchefs Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt äußern. Plausibler Grund: Bevor deutsche Journalisten kritisieren, warum der Erfolgscoach des Europa League-Siegers in Österreich dazu Stellung bezieht und in Hessen nicht. Überliefert ist, dass der 47-jährige Ex-LASK und -SV Ried-Coach dem ÖFB-Team-Leistungsträger versicherte, dass er mit Hinteregger auch kommende Saison plane. Jetzt meldete sich der Berater von Hinteregger, der noch 2 Jahre Vertrag bei der Eintracht hat.

Angeblich wollten die Südhessen bei einem entsprechenden Angebot den 29-jährigen Kärntner, der seit dem 1. August 2019 bei der Eintracht spielt und dort noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2024 hat, verkaufen. In der Wiener Ausgabe der "Krone" wurden jüngst Heimaturlaub-Fotos von Martin Hinteregger gezeigt, u.a. eingebettet in seiner Familie samt Hund Chewbacca und vor einem Ölgemälde, auf dem der 67-fache ÖFB-Teamspieler im ÖFB-Trikot gewürdig wird. Festgehalten wurde auch jener Moment, wo ihm Kinder seines Heimatdorfes Sirnitz einen selbstgebastelten Europapokal überreichen.

Besonderes Aufsehen sorgte dagegen nicht nur in seiner derzeitigen "Fußballheimat Frankfurt" folgendes Zitat in der Krone: „In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll."

"Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen!"

Nach einem zwischenzeitlichen Gespräch mit Trainer Oliver Glasner, schien dann klar, dass Hinteregger, der derzeit wegen einem Muskelfaserriss voraussichtlich bis Ende Juni ausfällt und daher auch nicht im ÖFB-Team-Kader von Neo-Teamchef Ralf Rangnick für die vier Nationsleague-Spiele im Juni steht, seinen Vertrag bis 2024 erfüllen werde. So wird der Publikumsliebling der Eintracht-Fans weiter zitiert: „Ich bin überrascht über die Kehrtwende des Klubs, dass ich doch bleiben soll." Nachsatz mit Zufriedenheit: „Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen!“

Doch wie schon bei früheren Stationen bei Red Bull Salzburg als auch beim FC Augsburg trägt der Eintracht-Abwehrchef - nicht immer zur Freude der Vereinsverantwortlichen - das "Herz auf der Zunge", lässt sich nicht verbiegen, ist eher ein Fußball-Profi "alter Schule". Was er auch in "Mainhatten", wie die Banken-Metropole am Main liebevoll genannt wird, lebt und damit auch schon mal aneckt.

So meinte Sportredakteur Peter Heß von der Frankfurter Allgemeine Zeitung jüngst in seiner Kolumne: "Der „Hinti“, wie er liebevoll genannt wird und wie er sich mittlerweile selbst manchmal nennt, ist kein perfekter Fußballprofi. Er kommt schon mal mit deutlichem Übergewicht aus dem Urlaub, nutzt freie Tage, um gegen Absprachen Hubschrauber zu fliegen, und mit seiner Vorliebe für Bier kokettiert er öffentlich. Wie er seinem Torwart Kevin Trapp huldigte und den Spruch „Neuer auf die Bank“(in Anspielung auf die Nr. 1 im deutschen Nationalteam) populär machte, war einer der Höhepunkte der Fete. Wie er schon während des Autokorsos mit seinem Bierkonsum prahlte und wie er spät in der Nacht immer wieder seine Goldplakette für den Europa-League-Sieg in ein Bierglas tauchte und sie jedes Mal abschlabberte, gehörte zu den Tiefpunkten."

Berater wünscht Vertragsverlängerung für Hinteregger bei Eintracht

Für viele Fans ist der Kärntner Kerl Kult und gerade die Frankfurter Fans sehen ihn als ein "Gesicht der Eintracht". Das weiß auch sein Berater Christian Sand, der sich laut Laola1 ein langfristiges Bekenntnis, respektive eine Vertragsverlängerun wünscht: "Es gab noch unter der alten Führung mit Fredi Bobic und Bruno Hübner Gespräche wegen eines neuen Vertrags. Dass die neue Führung aus geld- und leistungstechnischen Gründen nicht darüber nachdenkt, ist legitim"

Der Berater weiter: "Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: 'Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben', ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst".

Sand zu bisherigen Angeboten an seinen Spieler: "Da gab es konkretes Interesse. Bei Napoli hätte er das Doppelte verdienen können." ABER: "Hinti will bei der Eintracht bleiben – und wertgeschätzt werden".

Fotocredit: IMAGO/Revierfoto