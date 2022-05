Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verstärkt sich für die kommende Saison mit dem kroatischen U21-Nationalspieler Hrvoje Smolcic. Der 21-jährige Verteidiger wechselt vom Erstligisten HNK Rijeka in die Fußball-Bundesliga zur Elf vom österreichischen Chefcoach Oliver Glasner und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027 bei den Hessen.

Hrvoje Smolcic (r.) wechselt nach Frankfurt

Foto: AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

"Wir sind stolz, dass wir einen hochveranlagten Verteidiger wie Hrvoje Smolcic von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm wissen wir ab Sommer nicht nur einen zweikampf-, sondern auch technisch starken Akteur in unseren Reihen, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Hrvoje weiß trotz seines jungen Alters bereits seit drei Jahren auf nationaler wie internationaler Ebene zu überzeugen und war in dieser Saison nicht ohne Grund Kapitän seines Teams."

© 2022 SID