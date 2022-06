Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat erneut für mehr Respekt im Umgang mit Schiedsrichtern geworben. "Gerade im Amateurbereich ist eine erschreckende Entwicklung vonstatten gegangen. Ich lese in den Lokalteilen von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das Spiel funktioniert aber nur dann, wenn jemand bereit ist, es zu leiten", betonte der Leistungsträger des deutschen Rekordmeisters FC Bayern in München im Trainings-Camp der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Leon Goretzka setzt sich für die Schiedsrichter ein

Foto: AFP/POOL/SID/CHRISTOF STACHE

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München hatte auf das Thema zuletzt schon im Magazin 11Freunde aufmerksam gemacht. Das sei ihm "sehr wichtig" gewesen, meinte er, auch wenn die Reaktionen auf die Aktion "gemischt" ausgefallen seien, wie er schmunzelnd erzählte.

Goretzka zeigte sich dabei auch selbstkritisch. Er selbst habe im Umgang mit den Schiedsrichtern "wie viele Spieler noch Luft nach oben", gab er zu.

Der 27-Jährige hat mit dem Magazin verabredet, für einen Selbstversuch die Seiten zu wechseln und ein Freundschaftsspiel im Amateurbereich zu leiten: "Ihr stellt die Mannschaften - und ich pfeife."

© 2022 SID