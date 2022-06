Breitenreiter am 2. Juli erstmalig an TSG-Seitenlinie

Der neue Trainer Andre Breitenreiter wird Anfang Juli seine Premiere an der Seitenlinie des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim feiern. Die Kraichgauer treten am 2. Juli (17.30 Uhr) zu einem Testspiel beim Regionalligisten Astoria Walldorf an.

Der Hoffenheimer Trainingsauftakt unter dem Nachfolger von Sebastian Hoeneß, von dem sich die TSG nach zwei erfolglosen Spielzeiten getrennt hat, ist für den 26. Juni terminiert.

