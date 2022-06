Nach Informationen der "WAZ" steht Kevin Stöger vor einer Rückkehr zum VfL Bochum, wo der gebürtige Steyrer nurmehr den Medizincheck zu überstehen hat. Die Vertragsunterzeichnung des 28-jährigen Mittelfeldspielers sei somit nurmehr Formsache. Zuletzt spielte der Linksfuß zwei Jahre beim Bochumer Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05.

Beim VfL Bochum spielte Kevin Stöger (im obigen Foto im Duell mit Andre Hahn vom FC Augsburg), der in der Jugend beim ATSV Steyr spielte und mit 16 Jahren den Weg nach Deutschland und hier zum VfB Stuttgart-Nachwuchs fand, bereits von 2016 - 2018. In seinen ersten beiden Jahren beim Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet absolvierte der 1,75-Meter große Oberösterreicher 37 Spiele in der 2. Bundesliga.

Nach 45 Pflichtpartien (4 Tore, 1 Assist9 in den vergangenen beiden Jahren beim FSV Mainz 05 wurde bei den Rheinländern der Vertrag nicht verlängert. Insgesamt brachte es Kevin Stöger in unterschiedlichen Klubs auf 84 Bundesliga- und 98 Zweitliga-Spiele in Deutschland.

Fotocredit: IMAGO/Philippe Ruiz