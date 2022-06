Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 hat Reinhold Ranftl für die kommende Spielzeit an den 24-maligen österreichischen Fußballmeister Austria Wien verliehen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die Wiener erhalten zudem eine Kaufoption für den 30-Jährigen. Ranftl kam in der abgelaufenen Spielzeit in 16 Pflichtspielen zum Einsatz und bereitete ein Tor vor.

Schalke 04 verleiht Reinhold Ranftl an Austria Wien

Foto: FIRO/FIRO/SID

Sein Vertrag bei den Königsblauen, die ihn im Vorjahr vom LASK aus Linz geholt hatten, läuft noch bis 2024.

"Gemeinsam mit ihm sind wir übereingekommen, dass er in den kommenden Monaten unbedingt Spielpraxis sammeln soll. Daher halten beide Seiten eine Leihe für die bestmögliche Option", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

