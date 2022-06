Mit 2014er-WM-Held Mario Götze ist Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in die Saisonvorbereitung gestartet. Der 30-jährige Offensivspieler, der für rd. 3 Mio. Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, stand im ersten Mannschaftstraining im Team vom österreichischen Chefcoach Oliver Glasner am Dienstag besonders im Blickpunkt. Am Nachmittag (13.30 Uhr) wird der frühere Dortmunder und Münchener zudem offiziell vorgestellt. Am 9. Juli gastieren Götze und Co. zum Testspiel beim LASK (Raiffeisen Arena Pasching, 15 Uhr), ehe das einwöchige Trainingslager in Oberösterreich (Resort Dilly, Windischgarsten) folgt.

Mario Götze wird bei Eintracht Frankfurt vorgestellt

Foto: AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

"Das ist ein richtig guter Typ, der sehr viel erlebt hat - auch die negativen Seiten des Fußballgeschäfts. Er kann den jungen Spielern helfen als Anker auf dem Platz, er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei Eintracht-TV. Götze brenne "total für die Eintracht", es habe nicht lange gedauert, ihn zu überzeugen.

Götze hatte in den vergangenen beiden Jahren in Eindhoven nach schwierigen Jahren wieder in die Spur gefunden. Beim hessischen Fußball-Bundesligisten besitzt der Finaltorschütze von 2014 einen Dreijahresvertrag.

Nach den Leistungstests am Montag begrüßte Trainer Oliver Glasner vor Hunderten Fans neben Götze unter anderem auch Neuzugang Lucas Alario (29) auf dem Platz. Die Nationalspieler, die zuletzt noch im Einsatz waren, steigen am kommenden Montag ins Training ein. Eine längere Pause bis zum 7. Juli erhalten Kevin Trapp und Filip Kostic. Die Zukunft des Serben ist allerdings offen, er soll vor einem Wechsel zu Juventus Turin stehen.

Das erste Pflichtspiel bestreitet die Eintracht am 1. August im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg. Nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Rekordmeister Bayern München (5. August) reisen die Hessen nach Helsinki zum UEFA-Supercup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid (10. August).

© 2022 SID