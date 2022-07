Hans-Joachim Watzke wirbt für Kay Bernstein.

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke (63) wirbt für den neuen Präsidenten von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, Kay Bernstein. "Ich finde es nicht richtig, dass man Kay Bernstein jetzt nur auf seine Ultra-Vergangenheit reduzieren möchte", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund der Bild-Zeitung.

Stattdessen forderte Watzke, man solle dem 41-Jährigen "völlig unvoreingenommen die Chance geben zu zeigen, was er als Präsident eines Bundesliga-Klubs drauf hat". Bernstein war am 26. Juni gewählt worden. Er will den Verein, der in der vergangenen Saison erst in der Relegation den drohenden Absturz verhindert hatte, wieder einen.

