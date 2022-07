Konstantinos Stafylidis bleibt "anne Castroper"

Fußball-Bundesligist VfL Bochum setzt weiter auf Konstantinos Stafylidis. Der griechische Nationalspieler, zuletzt an die Westfalen ausgeliehen, wechselt von der TSG Hoffenheim fest an die Castroper Straße. Dort erhält der 28-Jährige, der in der vergangenen Saison 26 Pflichtspiele für den VfL bestritt, einen Vertrag bis 2023.

Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz bezeichnete Stafylidis wegen seiner "Flexibilität" als "Wunschlösung", er könne "auf den Außenbahnen ebenso wie im Zentrum eingesetzt werden".

