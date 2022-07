Die DFB-Frauen stehen vor ihrem zweiten Vorrundenspiel

Nach dem Traumstart in die Europameisterschaft können die DFB-Frauen ohne großen Druck in ihr zweites Vorrundenspiel gehen. Gegner Spanien ist allerdings auch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas, die sich in der vergangenen Woche einen Kreuzbandriss zuzog, ein harter Brocken. Nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Dänemark würde ein weiterer Erfolg für die deutsche Auswahl bereits den Gruppensieg bedeuten, wenn zuvor Finnland gegen die Däninnen nicht gewinnt.

Nach dem Ruhetag dürfen die Klassementfahrer ein wenig durchatmen, bevor es am Mittwoch auf das Dach der Tour de France geht. Das Peloton bewegt sich auf der zehnten Etappe am Dienstag zwar in den Alpen, doch auf den 148,5 km von Morzine Les Portes du Soleil nach Megeve steht als Höchstschwierigkeit nur eine Bergwertung der zweiten Kategorie auf dem Programm.

Die deutschen Hockey-Frauen peilen ihren ersten WM-Halbfinaleinzug seit zwölf Jahren an. Gegner Neuseeland schied wie das DHB-Team bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer im Viertelfinale aus. Spielbeginn in Amstelveen ist um 17.00 Uhr.

