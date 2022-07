ÖFB-Teamstürmer Saša Kalajdžić, derzeit (noch) VfB Stuttgart, hat laut Informationen des Pay-TV-Senders Sky konkrete Begehrlichkeiten beim Premierleague-Renommierklub und englischen Rekordmeister Manchester United, wo Sturm-As Cristiano Ronaldo spielt, geweckt.

Wie Sky wissen will, soll das Management von Saša Kalajdžić soll in Kontakt mit ManU stehen. Dem Vernehmen nach seien auch andere Premier-League-Klubs am 25-jährigen Wiener, der 15 Länderspieleinsätze für das ÖFB-Team absolvierte und dabei vier Mal scorte, interessiert. Auch in der deutschen Bundesliga wurde über Kontakte, ja gar Treffen mit Verantwortlichen vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund berichtet.

Ab 25 Mio. Transfer möglich

Der 2-Meter-Stürmer mit serbischen Wurzeln, befindet sich derzeit mit dem VfB Stuttgart im Trainingslager im Hinblick für die neue Saison, die Anfang August in der Deutschen Bundesliga beginnt, in der Region des Bodensees. Ein Verbleib bei den Schwaben gilt jedoch als unwahrscheinlich. Der Vertrag des ÖFB-Torjägers ist bis Juni 2023 datiert.

VfB Stuttgart-Sportdirektor Sven Mislintat wäre Medienberichten zufolge bereit, den ehemaligen Stürmer vom FC Flyeralaram Admira (Jugendvereine: SV Donau von 2004-2006, SR Donaufeld von 2006-2010, First Vienna FC von 2010-2014), bei einem Angebot von etwa 25 Millionen Euro in diesem Sommer ziehen zu lassen.

Fotocredit: IMAGO