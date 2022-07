Weltfußballer Robert Lewandowski hat nach seinem feststehenden Abgang von Fußballmeister FC Bayern München seine Zeit an der Isar in den höchsten Tönen gelobt. "Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München", sagte der 33-jährige Pole und Tor-Garant, der zum FC Barcelona wechselt, im Sky-Interview.

Robert Lewandowski spricht über seinen Wechsel

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Er werde zeitnah nach Barcelona fliegen, "aber nach dem Trainingslager werde ich noch einmal kommen und mich richtig verabschieden und noch ein paar Dinge organisieren", meinte der Top-Torjäger. In der Nacht zum Samstag war es zu einer mündlichen Einigung zwischen dem FC Bayern und den Katalanen gekommen.

Lewandowski will sich allerdings auch "bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig verabschieden. Ich hatte jetzt auch keine lange Zeit, mich darauf vorzubereiten".

Am Samstagvormittag hatte der Pole nochmals mit den Bayern-Assen trainiert: "Ich habe mich von den Jungs auf dem Platz verabschiedet. Wegen einer Verletzung im Training habe ich mir keine Gedanken gemacht. Da kann mir auch zu Hause was passieren."

Er wollte sich fit halten und habe deshalb nochmals an der Einheit beim FC Bayern teilgenommen.

© 2022 SID