Weltfußballer Robert Lewandowski will das Theater um seinen Wechsel vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München zum FC Barcelona so schnell wie möglich hinter sich lassen. "Ich hoffe, dass wir mit etwas Abstand das, was die vergangenen Wochen passiert ist, vergessen können. Es waren unnötige Dinge dabei, von beiden Seiten. Ich will speziell die letzte Woche vergessen. Es soll kein Schatten über meiner Zeit beim FC Bayern liegen", sagte Lewandowski im Interview mit der Bild.

Lewandowski will keinen Schatten über seiner Bayern-Zeit

Die Münchner nach acht Jahren zu verlassen sei "die schwierigste Entscheidung meines Lebens" gewesen, betonte der Pole: "Ich wollte noch einmal woanders leben, mit meiner Familie etwas Neues entdecken." Lewandowski hatte seinen Wechsel, der seit Samstag feststeht, seit Wochen forciert und öffentlich mit dem FC Bayern gebrochen.

"Vielleicht mussten eben gewisse Dinge passieren, damit der Wechsel am Ende möglich war. Ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona. Es war ein langer, schwieriger Weg, aber ich denke, dass sich am Ende alle noch in die Augen blicken können", sagte Lewandowski.

Der 33-Jährige hatte am Samstagmorgen noch mit den alten Kollegen an der Säbener Straße trainiert und sich verabschiedet. Nach der USA-Reise des FC Barcelona (bis 30. Juli) möchte er für einen "richtigen Abschied" noch einmal nach München zurückkehren. "Ich will auch für die Mitspieler, das Trainerteam und die Mitarbeiter rund um die Mannschaft Geschenke besorgen", sagte Lewandowski.

