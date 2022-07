Gravenberch soll den verletzten Goretzka ersetzen

Des einen Leid, des anderen Freud: Neuzugang Ryan Gravenberch soll bei Bayern München den wochenlangen Ausfall von Nationalspieler Leon Goretzka schließen. "Er hat jetzt früher die Chance, unserem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Wenn er so spielt, wie er trainiert, glaube ich, dass wir viel Freude an ihm haben werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag in Washington vor dem Testspiel gegen DC United am Mittwoch (Ortszeit).

Gravenberch, der für eine Sockelablöse von 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam, habe im Training bisher einen "herausragenden Eindruck hinterlassen", sagte Nagelsmann. "Er ist ist ein sehr feiner Fußballer und hat immer gute Ideen. Er hat eine unglaubliche Koordination, seine Gräten und den Ball unter Kontrolle zu bekommen." Gravenberch (20) sei ein "Bindegliedspieler zwischen Defensive und Offensive", habe allerdings noch "Potenziale, was die Defensive angeht".

Goretzka war zu Wochenbeginn am linken Knie operiert worden, um seine anhaltenden Probleme dort in den Griff zu bekommen. Er wird voraussichtlich mehrere Wochen fehlen.

