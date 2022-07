Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat in Abwesenheit einen Sieg errungen. Während der Kapitän des FC Bayern München mit seiner Mannschaft zur Vorbereitung auf die neue Saison in den USA weilt, entschied am Dienstag der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags: Neuer und ein Geschäftspartner dürfen das traditionsreiche Forsthaus "Valepp" in den Bergen oberhalb des Schliersees in Oberbayern übernehmen.

Neuer wird Gastronom am Schliersee

Die Bayerische Staatsforsten hatte jahrelang vergeblich nach einem Pächter für das Gebäudeensemble mit Gaststätte gesucht. Der über 99 Jahre laufende Erbpachtvertrag mit Neuer und seinem Geschäftspartner sieht nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung nun auch vor, dass es im "Valepp" ein warmes Essen samt eines Getränks für höchstens 14,90 Euro geben muss. Die angekündigten Investitionen der neuen Pächter sollen bei vier bis fünf Millionen Euro liegen.

