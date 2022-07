Der österreichische Trainer Oliver Glasner von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat genaue Pläne mit Neuzugang Mario Götze. "Nach zwölf Toren und elf Assists vergangene Saison kann er uns bei der Torgefahr einen Schub geben", sagte der 47-jährige, gebürtige Salzburger der Sport Bild: "Er hat ein super Gefühl für den Raum, ist der, der oft Angriffe von der Defensive in die Offensive tragen kann."

Viel Lob von Trainer Glasner: Mario Götze

Foto: FIRO/FIRO/SID

Lobende Worte fand Glasner derweil für das Passspiel des Rio-Weltmeisters. "Wie er den richtigen Pass im richtigen Moment mit der richtigen Schärfe spielen kann, das kann man irgendwann nicht mehr lernen", meinte Glasner.

Verbesserungspotenzial habe der 30-Jährige allerdings noch bei der Anpassung an "unsere Trainingsintensität". Da sei Götze "in manchen Situationen noch ein bisschen zu lang am Ball".

