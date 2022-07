Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat sich im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel in Torlaune gezeigt. Die Frankfurter siegten am Mittwochabend beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf mit 5:0 (3:0). Am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) tritt die Eintracht in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg an.

Neuzugang Alario beim letzten Testspiel erfolgreich

Foto: FIRO/FIRO/SID

Jesper Lindström (1.), Filip Kostic (10.), Rafael Borre (22.), Kristijan Jakic (83.) und Neuzugang Lucas Alario (85.) trafen für die Frankfurter, die in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen Meister Bayern München die neue Bundesliga-Saison eröffnen.

