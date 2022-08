Julian Nagelsmann lobt Mario Götze

Foto: ANP/ANP/SID/JEROEN PUTMANS

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem Bundesliga-Auftaktspiel der Münchner am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) in Frankfurt von Eintracht-Neuzugang Mario Götze geschwärmt. Der Rio-Weltmeister und Ex-Münchner sei ein "sehr guter Transfer" für den Europa-League-Sieger aus Frankfurt, der "der Bundesliga gut tut", so Nagelsmann.

Der 35-Jährige bezeichnete Götze als "sehr intelligenten, netten Mann", der zudem ein "herausragender Fußballer" sei. "Für unser Spiel ist das jetzt nicht überragend, weil er einfach gut ist", scherzte Nagelsmann und ergänzte augenzwinkernd: "Ich wünsche ihm, dass er gut spielt, aber nicht überragend."

Götze war im Sommer nach zwei Jahren bei der PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie zurück in die Bundesliga gewechselt. Zuletzt überzeugte er beim DFB-Pokal-Auftakt der Eintracht gegen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg (4:0) mit einer guten Leistung.

