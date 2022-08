Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hofft auf eine Vertragsverlängerung des Top-Talents Youssoufa Moukoko. "Ich bin von seinen Qualitäten überzeugt. Er ist in seiner Entwicklung noch lange nicht fertig. Es wäre schön und wünschenswert, wenn wir ihn weiter in seiner Entwicklung begleiten können", sagte Terzic vor dem Saisonstart gegen Bayer Leverkusen am Samstag ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Terzic hofft auf Vertragsverlängerung mit Moukoko

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Moukokos Vertrag endet im Juni 2023. Der 17 Jahre alte Offensivspieler zögert bisher mit seiner Unterschrift. Moukoko beklagte zu wenig Einsatzzeiten in der vergangenen Saison.

© 2022 SID