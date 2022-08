Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat am Mittwoch nach seiner Knie-Operation eine erste Laufeinheit absolviert. Der 27-Jährige drehte auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße einige Runden. Zusätzlich arbeitet der Mittelfeldspieler im Leistungszentrum des deutschen Rekordmeisters intensiv an seinem Comeback. Der Zeitpunkt ist offen.

Leon Goretzka ist wieder im Lauftraining

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Goretzka hatte sich Mitte Juli einem Eingriff am linken Knie unterziehen müssen. Schon in der vergangenen Saison war er immer wieder mit Knieproblemen ausgefallen. Nach der OP war von sechs bis acht Wochen Pause die Rede gewesen.

