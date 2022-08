Frank Kramer und Schalke holten bisher einen Punkt

Schalke 04 strebt im dritten Anlauf den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. Trainer Frank Kramer sieht vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Verbesserungsbedarf: "Wir haben es zuletzt 60 Minuten lang richtig gut in allen Bereichen gemacht, Fitness und athletisches Niveau, Spielanlage", sagte er am Donnerstag: "Wir müssen aber trotzdem kompakt bleiben und Zweikämpfe, die wir führen müssen, gut vorbereiten. Wir brauchen auch mehr Entlastung."

Gegen Borussia Mönchengladbach hatte Schalke am vergangenen Wochenende in letzter Sekunde per Handelfmeter zum Endstand von 2:2 ausgeglichen. Das erste Spiel war beim 1. FC Köln mit 1:3 verlorengegangen.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder berichtete von generell "wieder deutlich mehr Aktivität auf dem Transfermarkt". Auch in der Anbahnung eines Abschieds von Amine Harit gehe es nach zwischenzeitlichem Stillstand "voran, das stimmt mich zuversichtlich". Der marokkanische Nationalspieler gehört zu den Topverdienern, Schalke will sich mit einem Transfer finanziell Luft verschaffen. Berichte über die vermeintlichen Interessenten Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul haben sich noch nicht konkretisiert.

