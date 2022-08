Kapitän Anthony Losilla (36) vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum glaubt nicht, dass den Westfalen am Sonntag gegen Rekordmeister FC Bayern München - ab 17:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - ein erneuter Coup wie in der letzten Saison gelingen wird. "Wir wissen, dass es ein Spiel wie in der letzten Saison nur einmal gibt. Wir werden alles geben, rechnen die drei Punkte aber nicht mit ein", sagte der Franzose im Interview mit Sportradio Deutschland.

Losilla glaubt an ein schwieriges Spiel gegen Bayern

Am 12. Februar hatte der VfL die Stars von der Isar sensationell mit 4:2 bezwungen. "Die Vorfreude ist riesig, da man sich mit den besten Spielern der Welt messen kann", betonte Losilla, "wir werden auch die Unterstützung der Fans brauchen." Die Bochumer starteten in dieser Spielzeit mit zwei Niederlagen.

"Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht konzentriert genug. Es waren Kleinigkeiten, die uns die Punkte gekostet haben", resümierte Losilla. Die Erwartungen in dieser Saison seien natürlich höher, aber darauf sei der Klub vorbereitet.

"Mit Bremen und Schalke sind in dieser Saison zwei große Nummern im deutschen Fußball wieder mit dabei. Wenn wir den Fußball der letzten Saison auf den Platz bringen, können wir wieder überraschen. Wir spielen ohne Druck", meinte der Mittelfeldspieler.

Man versuche, die Unruhe so gering wie möglich zu halten. "Wir haben nun zwei schwere Spiele vor der Brust. Selbst wenn wir nach vier Spielen noch keine Punkte haben, haben wir noch genügend Zeit", sagte Losilla. Auch in der letzten Saison hätten die Spieler ein wenig gebraucht, "bis wir unseren Rhythmus gefunden haben. Die Leute müssen geduldig bleiben."

