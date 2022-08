Borussia Dortmund hat den besten Saisonstart seit sieben Jahren in der Fußball-Bundesliga auf sensationelle Weise verpasst. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic verlor nach einer Zwei-Tore-Führung bis zur 88. Minute noch 2:3 (1:0) gegen Aufsteiger Werder Bremen verfehlte damit auch den Sprung an die Tabellenspitze. Drei Siege zum Auftakt sind dem BVB zuletzt in der Saison 2015/16 geglückt.

Bremen gewinnt gegen den BVB in der Nachspielzeit

Nationalspieler Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) brachten den Gastgeber vor 81.365 Zuschauern in Führung, die Joker Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5) drehten das Spiel spät, aber keinesfalls unverdient. Für Bremen war es der erste Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr.

Terzic musste kurzfristig auf Donyell Malen (muskuläre Probleme) verzichten, auch Karim Adeyemi stand nach seiner Zehenverletzung noch nicht wieder zur Verfügung. Brandt rückte ebenso wie der 18-jährige Jamie Bynoe-Gittens in die Startelf. Doch nach 18 Minuten musste Terzic schon wieder umstellen: Für den an der Schulter verletzten Mahmoud Dahoud kam Emre Can aufs Feld.

Die Gäste ließen sich von allen BVB-Personalien nicht beeindrucken. Das Team von Trainer Ole Werner stand defensiv gut geordnet und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Jens Stage vergab die erste gute Möglichkeit per Kopf (21.).

Während sich der BVB in der Vorwärtsbewegung zahlreiche Ballverluste leistete und Anthony Modeste im Sturmzentrum in der Luft hing, spielte Bremen ansehnlich. Marvin Ducksch (33.) und Niclas Füllkrug (35.) verzeichneten weitere Abschlüsse. Dann scheiterte Ducksch mit einem Freistoß am stark reagierenden BVB-Torhüter Gregor Kobel.

Die Dortmunder Pausenführung war glücklich. Der bis dahin schwache Brandt schloss nach einer Einzelleistung in der Nachspielzeit aber platziert ab.

Bremen legte auch nach dem Wechsel den Vorwärtsgang ein. Der BVB musste defensiv überraschend viel Arbeit verrichten. Nico Schlotterbeck blockte in höchster Not gegen Anthony Jung (59.). Offensiv tat sich der Vizemeister weiter schwer.

Terzic reagierte nach gut einer Stunde mit einem Dreifach-Wechsel. Unter anderem kam Nationalspieler Niklas Süle nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel rein und gab sein Bundesliga-Debüt für Dortmund. Guerreiro traf den Ball dann beim 2:0 perfekt.

