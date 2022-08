Fußball-Rekordmeister FC Bayern München tritt zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in veränderter Startformation an. Gegen den noch punktlosen VfL Bochum bot Trainer Julian Nagelsmann am 3. Spieltag erstmals den Millionentransfer Matthijs de Ligt von Beginn an in der Abwehr auf. Auch Leroy Sane und Kingsley Coman (nach Sperre) rückten in die erste Elf des FC Bayern - ab 17:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Darf diesmal von Beginn ran: Matthijs de Ligt (Mitte)

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nationalspieler Jamal Musiala, der bei Eintracht Frankfurt (6:1) und gegen den VfL Wolfsburg (2:0) der prägende Akteur gewesen war, fehlt im Kader der Münchner. Der Youngster hatte laut Nagelsmann zuletzt mit Adduktorenproblemen zu kämpfen. Auf die Ersatzbank rückten auch der angeschlagene Serge Gnabry und Linksverteidiger Alphonso Davies.

