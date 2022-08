Kapitän Peter Gulacsi vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig darf nach seiner kurzen Verletzungspause auf sein Comeback hoffen. "Ich war im Kraftraum und habe alle Bewegungen gemacht", sagte der Torhüter am Dienstag: "Das gibt Hoffnung für das Wochenende." Dann geht es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.

RB-Kapitän Gulacsi könnte am Wochenende zurückkommen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der 32-Jährige war am vergangenen Wochenende für das Auswärtsspiel bei Union Berlin (1:2) ausgefallen und von Ersatzkeeper Janis Blaswich vertreten worden. "Wir testen das Tag für Tag. Es war jetzt zu eng für das Wochenende. Es wäre zu viel Risiko gewesen, mit dieser Adduktorenverletzung zu spielen", so Gulacsi.

Der Ungar trainierte am Dienstag individuell - wie der gegen Union auch wegen Adduktorenproblemen ausgewechselte Innenverteidiger Josko Gvardiol. Gleichzeitig absolvierte Verteidigerkollege Willi Orban wegen muskulärer Beschwerden im Adduktorenbereich ein Einzelprogramm und war nicht auf dem Platz.

© 2022 SID