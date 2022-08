Ein möglicher Wechsel von Mittelfeldakteur Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern München, was in den vergangenen Wochen omnipräsentes Medienthema war, ist laut Bild aktuell "vom Tisch". Dem Medium nach hat der amtierende DFB-Pokalsieger aus Sachsen das wohl letzte Angebot des deutschen Rekordmeisters an den 24-fachen ÖFB-Teamspieler (2 Tore) in Höhe von 24 Mio. Euro (inkl. Bonuszahlungen) abgelehnt. Der 25-jährige Salzburger wird somit nicht seinem ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann sowie Ex-RB Leipzig-Mitspielern Marcel Sabitzer & Dayot Upamecano an den "Weißwurst-Äquator" folgen.

Zumindest wird der Transfer von Konrad Laimer in diesem Sommer nicht vonstatten gehen. Wie die Bild-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe am Dienstag berichtet, ist der vom FC Bayern München angestrebte Transfer endgültig geplatzt.

Der Champions League-Teilnehmer aus Sachsten riskiert damit einen ablösefreien Abgang des Mittelfeldspielers, dessen Vertrag bei RB Leipzig nurmehr noch ein Jahr bis Juni 2023 gültig ist und dessen Marktwert bei 28 Mio. Euro liegt (Quelle: Transfermarkt.at, Stand 09.06.22).

Warten auf ersten Leipziger Liga-Saisonsieg

Das Team um Chefcoach Domenico Tedesco wartet nach drei Spieltagen und zwei Remis sowie der 1:2-Niederlage am Samstag bei Union Berlin immer noch auf den ersten Liga-Sieg in der neuen Saison. Der missglückte Start dürfte womöglich bei den Entscheidungsträgern auch ein Argument "kontra Verkauf Laimer" gewesen sein. Neben dem FC Bayern haben auch englische Premier League-Klubs den Leipziger Leistungsträger auf dem Radar.

Ein anderer ÖFB-Team-Mittelfeldspieler - Xaver Schlager - trifft am kommenden Samstag (15:30 Uhr) mit seinem neuen Klub RB Leipzig auf seinen ehemaligen, den VfL Wolfsburg.

Fotocredit: SID