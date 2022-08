Der noch punktlose Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will offenbar Offensivspieler Callum Hudson-Odoi vom englischen Top-Klub FC Chelsea verpflichten. Wie der Telegraph und Sky Sports News berichten, sei Bayer kurz davor, eine Leihe bis Saisonende zu finalisieren. Der 21-Jährige steht bei Chelsea noch bis 2024 unter Vertrag, hat in der aktuellen Premier-League-Saison aber noch keine Minute gespielt.

Leverkusen wohl an Hudson-Odoi interessiert

Foto: AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Der englische Nationalspieler war in der Vergangenheit immer wieder mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Im Sommer 2021 war eine Leihe zum BVB erst im letzten Moment am Veto Chelseas gescheitert. Zuletzt hatte es wieder Spekulationen über ein Interesse Dortmunds an Hudson-Odoi gegeben.

Bei den Blues hatte der Flügelspieler unter Teammanager Thomas Tuchel den großen Durchbruch bislang nicht geschafft. In der Saison 2021/2022 erzielte er in 28 Pflichtspielen drei Tore und bereitete sechs Treffer vor.

