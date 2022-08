Jamal Musiala kehrt in den Bayern-Kader zurück

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Nach zwei Tagen Trainingspause hat Bayern München am Mittwoch in nahezu kompletter Kaderstärke mit der Vorbereitung auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) begonnen. Lediglich Nationalspieler Leon Goretzka (Knie) fehlte weiterhin.

Die zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies (muskuläre Probleme) und Jamal Musiala (Zerrung), die beim 7:0 in Bochum nicht zur Verfügung gestanden hatten, kehrten ins Mannschaftstraining zurück. Gleiches galt für Eric Maxim Choupo-Moting, der sich einer Nierenstein-Operation hatte unterziehen müssen.

