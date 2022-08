Am Donnerstag werden die Champions-League-Gruppen gelost

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Erstmals blicken fünf deutsche Mannschaften gespannt auf die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League. Neben Meister Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig erfährt auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt seine Gegner für die Gruppenphase. 32 Teams werden in Istanbul auf acht Gruppen verteilt, los geht es um 18.00 Uhr.

Mit der Hypothek einer 1:2-Niederlage aus dem Play-off-Heimspiel tritt der 1. FC Köln in der Qualifikation zur Conference League beim FC Fehervar in Ungarn an. Der Fußball-Bundesligist braucht ab 19.00 Uhr einen Sieg, um es in die Gruppenphase schaffen - und damit ordentlich Geld einsammeln - zu können.

Exakt eine Woche vor dem Start in die Heim-EM beginnt für die deutschen Basketballer in Stockholm die zweite Qualifikationsphase auf dem Weg zur WM 2023. Gegen Gastgeber Schweden fehlt dem Gruppenersten definitiv NBA-Profi Daniel Theis wegen einer Knieverletzung, der Einsatz des ebenfalls angeschlagenen Spielmachers Dennis Schröder steht weiter auf der Kippe. Los geht es in der Hovet um 18.30 Uhr.

© 2022 SID