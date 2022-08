Sasa Kalajdzic steht vor dem Abschied aus Stuttgart

Foto: AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Stürmer Sasa Kalajdzic steht offenbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers. Wie die Schwaben am Samstag mitteilten, wird der Österreicher nicht im Kader für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) stehen, auch am Abschlusstraining nahm er nicht teil.

Der 25-Jährige spielt seit 2019 in Stuttgart, sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. Spekuliert wird beim VfB darüber hinaus über einen kurzfristigen Wechsel von Linksverteidiger Borna Sosa.

